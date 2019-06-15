Son Dakika Haberleri: Kırgız kadınlar ülkenin ilk uydusunu inşa ederek ön yargıları yıkmak istiyor
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Kırgız kadınlar ülkenin ilk uydusunu inşa ederek ön yargıları yıkmak istiyor

2 saat önce

Orta Osya ülkesi Kırgızistan'da yaşları 14 ile 24 arasında değişin kadınlar, ülkenin ilk uydusunu inşa ediyor. Projeyi yürüten ekip bu sayede ülkedeki kadın imajını da değiştirmeye talip

Kırgız kadınlar ülkenin ilk uydusunu inşa ederek ön yargıları yıkmak istiyor, System.String[]
Orta Osya ülkesi Kırgızistan'da yaşları 14 ile 24 arasında değişin kadınlar, ülkenin ilk uydusunu inşa ediyor. Projeyi yürüten ekip bu sayede ülkedeki kadın imajını da değiştirmeye talip.

Başkent Bişkek'te sürdürülen çalışmalarda yer alan 23 yaşındaki Kızjibek Batirkanova, "Ülkenin ilk uydusunu yaptığımız için çok gurur duyuyorum. Bu programı diğer kızları da güçlendirmek için yapıyorum. Cinsiyetiniz, hayatta ne yapacağınızı belirlemek zorunda değil." şeklinde konuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:23 
Kırgızistan, Dünya
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