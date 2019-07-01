Son Dakika Haberleri: Kırgız kahraman Kojomkul'un 130. doğum yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

Kırgız kahraman Kojomkul'un 130. doğum yıl dönümü

30 dakika önce

Kırgızlarda "atı sırtında taşıyan pehlivan" olarak bilinen Kaaba Uulu Kojomkul'un doğumunun 130. yılı kutlandı.

Kırgız kahraman Kojomkul'un 130. doğum yıl dönümü, System.String[]
Kırgızlarda "atı sırtında taşıyan pehlivan" olarak bilinen Kaaba Uulu Kojomkul'un doğumunun 130. yılı kutlandı.
Kojomkul'un 130. doğum yıl dönümü dolayısıyla doğup büyüdüğü Suusamır Vadisi'nde, 80 pehlivanın katıldığı güreş müsabakası, taş kaldırma, at kaldırma, at yarışı ve kök börü at oyunu gibi etkinlikler yapıldı.
Kutlamalar için 100'den fazla geleneksel çadır kuruldu ve kazanlarda et pişirildi.
Devlet orkestrasının sahne aldığı etkinlikte ses sanatçıları da sevilen türküleri seslendirdi.
Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, milletvekilleri, bölge ve yerel yöneticiler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Ceenbekov, burada yaptığı konuşmada, gücü ve cesaretiyle ünlenen Kojomkul'un doğum yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.
Organizatörlerden Sosyal Demokrat Partisi (SDP) Suusamır Milletvekili Kojobek Rıspayev de Kojomkulov'u örnek alarak taş ve at kaldırma yarışmaları düzenleyeceklerini kaydetti.
Ağır siklet sporcu 630 kilogram taş kaldırdı
Renkli görüntülere sahne olan sportif oyunlarda ödüller sahiplerini buldu.
Henüz 20 yaşındaki ağır sıklet sporcusu Ataybek Uulu Keldibekov, 300 kilogram ağırlığında at ve 630 kilogram ağırlığında taş kaldırarak otomobil kazandı.
Keldibekov, AA muhabirine, yarışmada aldığı neticenin kendisi için büyük bir başarı olduğunu söyledi.
Kojomkul kimdir?
Kırgızistan'ın başkentindeki Bişkek Spor Sarayı'na 1993'te adı verilen ve yine bu binanın önünde sırtında at taşıdığı heykeli yer alan Kojomkul, Suusamır Vadisi'ndeki Ken-Suu köyünde 1889'da dünyaya gelmişti.
Boyunun 2,17 metre ve kilosunun ise en az 147 kilogram olduğu düşünülen Kojomkul, 66 yaşında 1955'te yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:33 Kaynak: AA
Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: Israrları devam ederse Erdoğan'la görüşeceğim Hayatını kaybeden Barış Akarsu'ya doğum gününde anma 80 yıllık demir ustası makinelere yenik düştü İmamoğlu, "İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarıyla ilgili bir temasınız oldu mu?" sorusuna yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:03:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırgız kahraman Kojomkul'un 130. doğum yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]