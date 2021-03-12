Kırgız muzisyenler, İstiklal Marşı'nı geleneksel enstrümanlarıyla seslendi - Son Dakika

Kırgız muzisyenler, İstiklal Marşı'nı geleneksel enstrümanlarıyla seslendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Konsevatuar Bölümü öğrencileri, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Kırgız geleneksel çalgılarıyla "İstiklal Marşı"nı seslendirdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Konsevatuar Bölümü öğrencileri, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Kırgız geleneksel çalgılarıyla "İstiklal Marşı"nı seslendirdi. Üniversitenin Mediamanas Merkezi tarafından çekimi yapılan klipte, Tanrı Dağı'nın eteğindeki tepe, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Bişkek'teki Alatoo Meydanı ile Manas Üniversitesi'nin Cengiz Aytmatov Kampüsü kullanıldı.

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