Kırgız-Özbek sınırına ilişkin anlaşma Kırgızistan meclisinin ilgili komitesinde kabul edildi - Son Dakika
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Kırgız-Özbek sınırına ilişkin anlaşma Kırgızistan meclisinin ilgili komitesinde kabul edildi

10.10.2022 20:22
Kırgız-Özbek sınırına ilişkin anlaşma Kırgızistan meclisinin ilgili komitesinde kabul edildi

Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki sınır sorununun karşılıklı arazi değişimiyle çözülmesini öngören anlaşma kabul edildi.

Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki sınır sorununun karşılıklı arazi değişimiyle çözülmesini öngören anlaşma kabul edildi.

Meclis'in Uluslararası İlişkiler, Savunma, Güvenlik ve Göç Komitesi'nde, Kırgızistan ile Özbekistan arasında Kırgız-Özbek devlet sınırının belirli bölümlerine ilişkin anlaşma görüşüldü.

Komite toplantısında anlaşmayı, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Kamçıbek Taşiyev sundu.

Taşiyev, Kırgız-Özbek Devlet sınırının belirli bölümlerine ilişkin anlaşmanın Kırgızistan'ın lehine sonuçlandığını savundu.

İki ülke arasındaki arazi değişimine ilişkin anlaşmadaki Kempirabad barajı ile ilgili yaşanan tartışmalara değinen Taşiyev, şu bilgileri verdi:

"Kırgızistan'ın Celalabad bölgesinde 4 bin 485 hektarlık alanda yer alan Kempirabad adlı baraj Özbekistan'da kalacak. Ancak, barajdaki suyun yönetimi iki ülkenin ortak yönetiminde olacak. Kırgızistan vatandaşların suya erişimi açık olacak."

Anlaşma, tartışmalar eşliğinde komisyonda kabul edildi.

Bu arada, Kempirabad barajına yakın yaşayan vatandaşlar, barajın komşu ülkeye bırakılmasına karşı çıktı.

Kırgızistan ile Özbekistan arasında 1379 kilometrelik ortak sınırın 200 kilometrelik kısmıyla ilgili 23-25 Mart 2021'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan sınır konulu müzakerelerde sorunun karşılıklı arazi değişimi usulüyle çözüme kavuşturulduğu açıklanmıştı.

İki ülke hükümetleri arasında Kırgız-Özbek devlet sınırının belirli bölümlerine ilişkin yeni bir taslak üzerinde anlaşmaya varma prosedürünün başlatılmasını öngören protokol 26 Eylül'de imzalanmıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

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