Kırgız-Özbek sınırına ilişkin kanun teklifi, Kırgızistan Meclisinin ilgili komitesinde imzalanmadı - Son Dakika
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Kırgız-Özbek sınırına ilişkin kanun teklifi, Kırgızistan Meclisinin ilgili komitesinde imzalanmadı

17.10.2022 17:14
Kırgız-Özbek sınırına ilişkin kanun teklifi, Kırgızistan Meclisinin ilgili komitesinde imzalanmadı

Kırgızistan Meclisinin Uluslararası İlişkiler, Savunma, Güvenlik ve Göç Komitesi'nde, Kırgızistan ile Özbekistan arasında Kırgız-Özbek devlet sınırının belirli bölümlerine ilişkin anlaşmayla ilgili kanun teklifi imzalanmadı.

Kırgızistan Meclisinin Uluslararası İlişkiler, Savunma, Güvenlik ve Göç Komitesi'nde, Kırgızistan ile Özbekistan arasında Kırgız-Özbek devlet sınırının belirli bölümlerine ilişkin anlaşmayla ilgili kanun teklifi imzalanmadı.

Meclisin Uluslararası İlişkiler, Savunma, Güvenlik ve Göç Komitesi Başkanı ve Alyans Partisi Milletvekili Çıngız Aydarbekov, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konunun ayrıntılarını bilmiyoruz. Halka, atalarıma, torunlarıma karşı sorumluluğumun farkındayım. Belgeleri okumadan karar veremem. Bu doğru değil. Bu, objektif bir karar olmayacaktır. Dolayısıyla belgeleri incelemeden şahsen böyle bir karar veremem." ifadesini kullandı.

Kırgız-Özbek devlet sınırının belirli bölümlerine ilişkin anlaşmanın kanun teklifi, 10 Ekim'de Meclisin komitesine sunan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Kamçıbek Taşiyev, söz konusu anlaşmanın Kırgızistan'ın lehine sonuçlandığını savunmuştu.

Meclisin resmi internet sitesinde, anlaşmanın, Komitede kabul edildiği duyurulmuş, imzalanmasının ardından Genel Kurul Toplantısı'na getirilmesi bekleniyordu.

Karşılıklı arazi değişimi usulüyle çözüm aranıyor

Kırgızistan ile Özbekistan arasında 1379 kilometrelik ortak sınırın 200 kilometrelik kısmıyla ilgili 23-25 Mart 2021'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan sınır konulu müzakerelerde sorunun karşılıklı arazi değişimi usulüyle çözüme kavuşturulduğu açıklanmıştı.

İki ülke hükümetleri arasında Kırgız-Özbek devlet sınırının belirli bölümlerine ilişkin yeni bir taslak üzerinde anlaşmaya varma prosedürünün başlatılmasını öngören protokol 26 Eylül'de imzalanmıştı.

Sovyet Birliği döneminde 1983'te kurulan ve Fergana Vadisi'nin ana su kaynağı olan Kempirabad barajının Özbekistan'a verilmesini öngören anlaşma, kamuoyunda tartışma başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

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