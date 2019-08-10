Son Dakika Haberleri: Kırgız polisi, Atambayev'in evindeki silahların görüntüsünü paylaştı
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Kırgız polisi, Atambayev'in evindeki silahların görüntüsünü paylaştı

11 dakika önce

Kırgız polisi, Atambayev'in evindeki silahların görüntüsünü paylaştıKırgızistan, (DHA) ? Gözaltına alınan Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in evinde arama yapan polis, birçok silah ve mühimmat ele geçirdi.

Kırgız polisi, Atambayev'in evindeki silahların görüntüsünü paylaştı
Kırgızistan, (DHA) ? Gözaltına alınan Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in evinde arama yapan polis, birçok silah ve mühimmat ele geçirdi.
Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındıktan sonra Kırgız Polisi tarafından evinde arama gerçekleştirildi. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, '8 Ağustos 2019'da, eski cumhurbaşkanı A. Atambayev'in gözaltına alınmasının ardından polisin, Atambayev'in Alamedin bölgesindeki Koy-Tash kasabasına bulunan evinde yaptığı aramada birçok silah ve mühimmat ele geçirildi' ifadeleri kullanıldı.
Kırgız polisi, evde bulunan silahların görüntülerini medya eile paylaştı.
Atambayev'in mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013 yılında yasalara aykırı bir şekilde serbest bırakılması ile ilgili sıoruşturma kapsamında gözaltına alırndığı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:47 Kaynak: DHA
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