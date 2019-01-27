Son Dakika Haberleri: Kırgız Şair Hitit Üniversitesi'ne Konuk Oldu

Kırgız Şair Hitit Üniversitesi'ne Konuk Oldu

52 dakika önce

Kazak edebiyatının yaşayan temsilcilerinden şair Kunşaym Niyazbekkızı, Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kırgız Şair Hitit Üniversitesi'ne Konuk Oldu, System.String[]
Kazak edebiyatının yaşayan temsilcilerinden şair Kunşaym Niyazbekkızı, Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde bir söyleşi gerçekleştirdi.

TDE Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Demiryürek, Kazak şair Kunşaym Niyazbekkızı'nı ağırlamaktan, bilgi, deneyim ve eserlerini kendi ağzından, bire bir dinlemekten mutlu olduğunu belirterek, etkinliğin öğrenciler açısından da büyük bir şans ve tecrübe olduğunu söyledi.

TDE bölümü lisans öğrencilerinden İpek Sıla Aras ve Ayşe Akkaya'nın Kazak Tarihi ve Edebiyatı ile Kunşaym Niyazbekkızı hakkındaki sunumlarının ardından, torunu Timur Nüsüphan, Kunşaym Niyazbekkızı ve edebi eserleriyle ilgili bilgiler verdi.

Matematik öğretmeni olarak 25 yıl görev yaptığını açıklayan Niyazbekkızı, tüm hayatı boyunca edebiyat sevgisinin sürdüğünü belirtti. Türklerin yaşadığı çeşitli coğrafyaları bizzat ziyaret edip farklı ülkelerdeki Türk kültürünü gözlemlediğini dile getiren Niyazbekkızı, özellikle Türkiye'de Türk kültürünün çok canlı bir şekilde yaşadığına değindi.

Şiirlerinde Türk tarihi ve kültürü, Türk birliği gibi milli konuları ele aldığını ifade eden Niyazbekkızı, Çorum ziyareti sırasında Çorum ve Türkiye ile ilgili 30'a yakın şiir kaleme aldığını açıkladı.

Söyleşi Kunşaym Niyazbekkızı'nın iki şiirini TDE bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerine okumasıyla sona erdi. Programın ardından Kunşaym Niyazbekkızı ve torunu, TDE Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Demiryürek ile birlikte Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Güler'i makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:40 Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Güncel
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