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Kırgız sanatçının 'Büyük Türkiye' şarkısı büyük ilgi görüyor- Kırgız sanatçı Niyazaliyev: "Büyük Türkiye adlı şarkımın amacı ikili ilişkilerin... - Son Dakika

Kırgız sanatçının 'Büyük Türkiye' şarkısı büyük ilgi görüyor- Kırgız sanatçı Niyazaliyev: "Büyük Türkiye adlı şarkımın amacı ikili ilişkilerin...

09.06.2021 11:33

- (Özel) Kırgız sanatçının 'Büyük Türkiye' şarkısı büyük ilgi görüyor Kırgız sanatçı Niyazaliyev: "Büyük Türkiye adlı şarkımın amacı ikili ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamak" Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev, 'Büyük Türkiye' adlı şarkısı ile Kırgızistan ile Türkiye ilişkilerinin daha...

- (Özel) Kırgız sanatçının 'Büyük Türkiye' şarkısı büyük ilgi görüyor

Kırgız sanatçı Niyazaliyev: "Büyük Türkiye adlı şarkımın amacı ikili ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamak"

BİŞKEK - Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev, 'Büyük Türkiye' adlı şarkısı ile Kırgızistan ile Türkiye ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

2020 yılının Aralık ayında 'Büyük Türkiye' şarkısını yazan ve seslendiren Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyez, şarkının klibini ise geçtiğimiz hafta sonu yayınladı. Klip ile büyük ilgi gören genç sanatçı, İHA'ya konuştu. Niyazaliyev, Türkiye'nin Kırgızistan'a verdiği maddi ve manevi destekten etkilenerek şarkıyı yazdığını söyleyerek, "Beni daha çok etkileyen manevi destek oldu. Örneğin geçen yıl Türkiye'de bir askeri araç üretildi ona Tulpar adı verildi. Bu aracı üreten fabrika müdürü Serdar Görgüç, Tulpar isminin 'Manas' destanından alındığını açıkladı. Bunu dışında Türkiye'de Manas adlı bir fabrikanın olduğunu öğrendim ve bunları sosyal medyada paylaştım. Türk kardeşlerimize teşekkür etmek için Türkiye hakkında bir şarkı yazmaya karar verdim" dedi.

"Türkiye'den arayarak teşekkür edenler oldu"

Şarkının sözlerini yazarken İstanbul'da yaşayan bir arkadaşının Türk kahramanlarının listesini hazırladığını aktaran Niyazaliyev, "Tüm kahramanları bir şarkıya sığdırmak mümkün değil bu nedenle sese göre onların isimlerini kullandım" diye konuştu. Niyazaliyev, şarkının müziğinin de kendisine ait olduğunu ifade ederek, şarkı yayınlandığında kendisini Türkiye'den arayarak teşekkür edenler olduğunu söyledi.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'in geçen yıl Aralık'ta Kırgızistan ziyareti kapsamında kendisini davet ederek şarkı için teşekkürlerini ilettiğini kaydeden Niyazaliyev, Şeker'in görüşmede İznik Fethi sırasında Kırgız askerlerini desteklerinden ve Şabdan Baatır'ın 2. Abdulhamit döneminde Mekke'ye giden demiryolu inşaatı için altın gönderdiğinden bahsettiğini dile getirdi. Niyazaliyev, "Şeker, Kırgızların zamanında kendilerine destek verdiklerini ve şimdi kendilerinin Kırgızları destekleyeceklerini söyledi" dedi.

"Birçok ülkeye gittim ama kendimi Türkiye'deki gibi hissetmedim"

Türkiye'ye 3 kere geldiğini ve hiç yabancılık çekmediğini söyleyen Niyazaliyev, "Türk halkı gerçekten bize yakın bir halk. Dilimiz, dinimiz aynı. Türkiye'ye gidenler iyi biliyor. Orada kendini yapancı hissetmezsin. Birçok ülkeye gittim ama kendimi Türkiye'deki gibi hissetmedim" ifadesini kullandı.

Niyazaliyev, "Büyük Türkiye" şarkısının klip çekimini arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını söyleyerek, "Klipteki Türk kahraman ve liderlerin resimlerini Ruslan isimli ressam arkadaşımız çizdi. Klip için Türkiye'den para aldığımızı söyleyenler var. Bize kimse para vermedi. Tüm masrafları kendimiz karşıladık. Amacımız para değil iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamak" dedi.

Kırgızistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye ile olan ilişkilerinin hızla geliştiğine dikkat çeken Niyazaliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un bu hafta Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyaretin ikili ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.

Kırgız sanatçının 'Büyük Türkiye' şarkısı büyük ilgi görüyor- Kırgız sanatçı Niyazaliyev: Büyük Türkiye adlı şarkımın amacı ikili ilişkilerin...
Kırgız sanatçının 'Büyük Türkiye' şarkısı büyük ilgi görüyor- Kırgız sanatçı Niyazaliyev: Büyük Türkiye adlı şarkımın amacı ikili ilişkilerin...
Kırgız sanatçının 'Büyük Türkiye' şarkısı büyük ilgi görüyor- Kırgız sanatçı Niyazaliyev: Büyük Türkiye adlı şarkımın amacı ikili ilişkilerin...
Kırgız sanatçının 'Büyük Türkiye' şarkısı büyük ilgi görüyor- Kırgız sanatçı Niyazaliyev: Büyük Türkiye adlı şarkımın amacı ikili ilişkilerin...

Kırgızistan, Türkiye, Aralık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırgız sanatçının 'Büyük Türkiye' şarkısı büyük ilgi görüyor- Kırgız sanatçı Niyazaliyev: 'Büyük Türkiye adlı şarkımın amacı ikili ilişkilerin... - Son Dakika


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