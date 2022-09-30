Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmada 640 ev hasar gördü - Son Dakika
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Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmada 640 ev hasar gördü

30.09.2022 13:17
Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmada 640 ev hasar gördü

Kırgız-Tacik sınırında iki ülkenin sınır birlikleri arasında iki hafta önce yaşanan çatışmada 640 evin hasar gördüğü, bunlardan 430'nun da kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Kırgız-Tacik sınırında iki ülkenin sınır birlikleri arasında iki hafta önce yaşanan çatışmada 640 evin hasar gördüğü, bunlardan 430'nun da kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Kırgız-Tacik sınırında yaşanan çatışmadan toplam 640 köy evinin hasar gördüğü, bu evlerden 430'nun kullanılmaz hale geldiği ve 210'unda ise tadilata ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Çatışmada, ayrıca 11 kamu binası, 18 sosyal tesis, 8 okul, 7 kreş, 3 sağlık ocağı, 1 köprü ve 55 otomobilin hasar gördüğü kaydedildi.

Yıkılan Kırgız köylerinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, ülkenin güneyindeki Batken bölgesindeki Batken ve Leylek ilçelerindeki Ak-Say, Kapçıgay, Min-Oruk ve Dostluk köylerini ziyaret etti.

Caparov, Acil Durumlar Bakanlığı personeli, köylüler ve gönüllülerin bu köylerde yürüttüğü enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Köylülerle bir araya gelen Caparov, hükümetin yıkılan evleri, sosyal tesisleri ve diğer altyapıyı yeniden imarı için aldığı önlemler hakkında bilgilendirdi.

Caparov, yıkılan yapıların tümünün imar edileceğini belirterek, bunun için komisyon kurulduğunu ve ilk toplantısını 1 Ekim'de yapacağını ifade etti.

Kırgızistan- Tacikistan sınırındaki çatışma

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır birlikleri arasında 16 Eylül'de büyük çaplı bir çatışma yaşanmış her iki tarafta 100 civarında kişi yaşamını yitirmişti.

Kırgızistan tarafında 200'e yakın kişi yaralanmış ve 140 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan topraklarında meydana gelen olayları, Tacikistan Cumhuriyeti'nin Kırgızistan'a yönelik "önceden planlanmış kasıtlı silahlı saldırısı" olarak değerlendirmişti.

İki ülke arasında çatışmalara sebebiyet verdiği düşünülen her iki taraftaki 4'er sınır karakollarının kaldırılmasını öngören protokol imzalamıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Tacikistan, Güncel, Son Dakika

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