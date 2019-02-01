Son Dakika Haberleri: Kırgız Tıp Çalışanları Türkiye'de Eğitim Programına Katılacak

Kırgız Tıp Çalışanları Türkiye'de Eğitim Programına Katılacak

1 saat önce

Kırgızistan'da sağlık sektörü çalışanlarının, Kastamonu Üniversitesi'nde hizmet içi eğitim seminerine ve Özel Anadolu Hastanesi'nde uygulama faaliyetlerine katılacak.

Kırgız Tıp Çalışanları Türkiye'de Eğitim Programına Katılacak, System.String[]
Kırgızistan'da sağlık sektörü çalışanlarının, Kastamonu Üniversitesi'nde hizmet içi eğitim seminerine ve Özel Anadolu Hastanesi'nde uygulama faaliyetlerine katılacak.

Kırgız Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı Başkanı Kudret Artikbayev, vakıf çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Artikbayev, Kırgızistan'daki tıp çalışanlarının mesleki deneyim ve iş tecrübesini artırmak amacıyla Kastamonu Üniversitesi ve Özel Anadolu Hastanesi ile iş birliği protokolü imzaladıklarını söyledi.

Türkiye'nin tıp alanındaki tecrübesinin Kırgızistan için önemli olduğuna dikkati çeken Artikbayev, "Kırgızistan'da belirlenen 10 kişilik ilk kafile iki haftalık kurs için 10 Şubat'ta Türkiye'ye gönderilecek." dedi.

Artikbayev, projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:15 Kaynak: AA

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