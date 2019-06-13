Son Dakika Haberleri: Kırgız Türkleri Erciş'i gelincik tarlasıyla tanıtıyor
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Kırgız Türkleri Erciş'i gelincik tarlasıyla tanıtıyor

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, geleneksel kıyafetleriyle gelincik tarlasında fotoğraf tutkunlarına modellik yapıyor.

Kırgız Türkleri Erciş'i gelincik tarlasıyla tanıtıyor, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, geleneksel kıyafetleriyle gelincik tarlasında fotoğraf tutkunlarına modellik yapıyor.
Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgızlar, Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde yaşamlarını sürdürüyor.
Bazı Kırgızlar, Van Gölü kıyısında açan gelincik çiçeklerinin arasında fotoğraf tutkunları ile yoldan geçen sürücülere geleneksel kıyafetleriyle modellik yaparak, ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.
Kırgız Türklerinden Ayses Hazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye gelen ziyaretçilerin kendilerine büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
Vatandaşların gelincik tarlalarının içinde kendileriyle fotoğraf çektirdiğini anlatan Hazar, bu sayede ilçenin tanıtımına katkı sağladıklarını ifade etti.
Kenan Aytaç ise bölgedeki gelincik tarlasının yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini anlatarak, "Fotoğrafçılar bizim at üstünde, at koştururken, at üstünde ok atarken ve kılıçlı gösteriler yaparken fotoğraflarımızı çekiyorlar. Bu gelincik tarlası doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüştü." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:34 Kaynak: AA
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