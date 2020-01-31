Kırgız Türklerinden depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırgız Türklerinden depremzedelere yardım - Son Dakika

Kırgız Türklerinden depremzedelere yardım

12 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşlar için topladıkları battaniye, ısıtıcı, 75 torba un ve 5 bin lira nakdi yardımı Türk Kızılay Erciş Şubesine teslim etti.

Kırgız Türklerinden depremzedelere yardım, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşlar için topladıkları battaniye, ısıtıcı, 75 torba un ve 5 bin lira nakdi yardımı Türk Kızılay Erciş Şubesine teslim etti.

Türk Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, Ulupamir Mahallesi'ndeki Kırkız Türklerinin depremzedelerin yanında yer alarak anlamlı bir davranış sergilediğini söyledi.

Mahalle sakinlerini kutlayan Özdaş, "Vatandaşlarımız bizi arayarak topladıkları yardımları Kızılay aracılığıyla Elazığ ve Malatya'ya göndermek istediklerini belirttiler. Biz de bunun memnuniyetle kabul ettik. Ülke olarak birlik ve beraberliğimizi koruyoruz. Ülkemiz yardım konusunda büyük bir seferberlik başlattı. Tüm kesimler tek yürek depremzedelerin yanında yer aldı. Ulupamirli kardeşlerimize de teşekkür ederim. Duyarlı bir çalışma gerçekleştirdiler." diye konuştu.

Ulupamir Mahallesi Muhtarı Eyüphan Koşar ise 2011 depremini yaşamış insanlar olarak Elazığ ve Malatyalı insanların yanında yer almak istediklerini belirtti.

Depremzedelerin içinde bulunduğu durumu çok iyi anladıklarını aktaran Koşar, "Kardeşlerimizin acılarını paylaşmak, yanlarında olmak, dertleriyle dertlenmek amacıyla imkanlarımız doğrultusunda topladığımız yardımları Kızılay'a teslim ettik. Allah razı olsun. Allah devletimizi, milletimizin birliğini, dirliğini daim etsin." dedi.

Malatya, Kızılay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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