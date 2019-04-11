Kırgız Üniversiteler ile Paü Arasında İkili Genel Anlaşma İmzalandı

Kırgızistan'daki Osh Devlet Üniversitesi ve Cumhuriyeti Uluslararası Tıp Üniversitesitelerinde gelen heyet, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanelerini gezerek, PAÜ'nün sağlık turizmi konusundaki yeni girişimleri hakkında bilgi aldı.

Kırgızistan'daki Osh Devlet Üniversitesi ve Cumhuriyeti Uluslararası Tıp Üniversitesitelerinde gelen heyet, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanelerini gezerek, PAÜ'nün sağlık turizmi konusundaki yeni girişimleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette ayrıca Kızgın üniversite temsilcileri ile PAÜ arasında ikili genel anlaşma imzalandı.



Aralarında Osh Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Osh Üniversitesi Tıp Fakültesi Temsilcisi ve Kırgızistan Türk Sağlık Konseyi Temsilcisinin de bulunduğu 7 kişilik Kırgız heyeti, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Alkan, PAÜ Hastaneleri Başmüdürü Erdinç Karataş ile Rektör Danışmanı ve özel bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Müdürü Dr. Turgay Sehil karşıladı. Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi ve Kırgızistan Cumhuriyeti Uluslararası Tıp Üniversitesinden gelen heyet, PAÜ Hastanelerini gezerek PAÜ'nün sağlık turizmi konusundaki yeni girişimleri hakkında bilgi aldı.



PAÜ Hastanelerini gezen heyet ardından Rektörlük makamına geçti. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Erdinç Duru, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çiftçi, PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Zeha Yakar'ın Rektörlük makamında bir araya geldiği Kırgız heyet, PAÜ'nün sağlık turizmi konusundaki çalışmalarının yanında üniversitelerarası yapılabilecek ikili anlaşmalar hakkında da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin sonunda, Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi ve Kırgızistan Cumhuriyeti Uluslararası Tıp Üniversitesi ile Pamukkale Üniversitesi arasında ikili genel anlaşma imzalanırken, Kırgızistan Cumhuriyeti Uluslararası Tıp Üniversitesi ile Pamukkale Üniversitesi arasında ayrıca Mevlana ikili anlaşması yapıldı.



PAÜ'deki Kırgız öğrenci sayısının arttırılması hedefleniyor



Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bağ, PAÜ'nün sağlık turizmi konusundaki yeni girişimlerinden bahsederek, üniversitenin sağlık turizmi konusunda Türkiye'de sertifika almaya hak kazanan ilk 4 üniversiteden biri olduğunu kaydetti.



Ayrıca, PAÜ Tıp Fakültesi ile Kırgızistan Osh Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında değişim programı anlaşması yapılacağını belirten Yakar, ek olarak PAÜ genelinde de yapılacak yeni anlaşmalar ile üniversitedeki Kırgız öğrenci sayısının artacağını ifade etti.



Program Pamukkale Travertenlerinin gezilmesiyle sona erdi. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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