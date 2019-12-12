Kırgız yazar Aytmatov doğumunun 91'inci yılında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kırgız yazar Aytmatov doğumunun 91'inci yılında anıldı - Son Dakika Magazin

Kırgız yazar Aytmatov doğumunun 91'inci yılında anıldı

6 saat önce

Ata Beyit Mezarlığı'ndaki Türk dünyasının ortak değeri Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrine çelenk bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim'i okundu.

Kırgız yazar Aytmatov doğumunun 91'inci yılında anıldı, System.String[]

Ata Beyit Mezarlığı'ndaki Türk dünyasının ortak değeri Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrine çelenk bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim'i okundu.


Aytmatov'un eşi Mariya Aytmatova, "91 yıl önce büyük insan dünyaya geldi. Yazdığı eserleriyle halkını ve ülkesini dünyaya tanıttı. Bizim insanlarımız, onun yeteneği ve eserlerinden ilham almaya devam etmeli, onun nasihatlerini yerine getirmeli, dürüst olmalı ve vatanına hizmet etmeli." ifadelerini kullandı.


Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.

Cengiz Aytmatov, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:33 
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