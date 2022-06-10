Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, kabri başında anıldı - Son Dakika
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Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, kabri başında anıldı

10.06.2022 12:50

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 14'üncü yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki mezarı başında anma etkinliği yapıldı.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 14'üncü yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki mezarı başında anma etkinliği yapıldı.

Milli Bilimler Akademisi üyeleri, meslektaşları ve sevenleri Aytmatov'un Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ndeki kabrine çiçek bırakarak dua etti.

Kabrin başında, yazarın oğlu Askar, kızı Şirin ile küçük oğlu Eldar ve eşi Sabira da hazır bulundu.

Milli Bilimler Akademisi üyeleri, ziyaretçilere yazarla ilgili anılarını anlattı.

Akademinin çalışanları ve öğrenciler, yazarın eserlerini okudu.

Kabri başında komuz çalgısı eşliğinde yazarın eserlerinden esinlenerek resim yapma etkinliği düzenlendi.

Aytmatov'un ailesi, kabre ziyarete gelenlere teşekkür etti.

"Babam hümanizmin ve aklının sesidir"

Şirin Aytmatova, yaptığı açıklamada, "Aradan tam 14 yıl geçti. Bugün babamızın eserleriyle övünüyoruz. Bir okuyucusu olarak, babam bugünlerde dünyanın ihtiyaç duyduğu hümanizmin ve aklın sesidir." dedi.

Talas bölgesinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Cengiz Aytmatov, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de vefat etmişti.

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, kabri başında anıldı
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, kabri başında anıldı
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, kabri başında anıldı
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, kabri başında anıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, kabri başında anıldı - Son Dakika

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