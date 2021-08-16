Kırgızistan, 500 Afganistanlı öğrenciye eğitim imkanı sunmaya hazır - Son Dakika

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Kırgızistan üniversitelerinde eğitim görmek isteyen 500 Afganistanlı öğrenciyi kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Taliban, Afganistan'da saldırılarına son hızla devam ederken Kırgızistan'dan, Afganistanlı öğrencilere eğitim desteği geldi. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'daki siyasi durumu ve ülkeye yönelik insani yardımlara ilişkin konulara değindi. Taşiyev, Kırgızistan halkının dost Afganistan'daki olayları büyük endişeyle takip ettiğini belirtti. Afganistanlı gençlerin kaderinden endişe duyduklarını dile getiren Taşiyev, silahlı siyasi çatışma koşullarında kaliteli eğitim almanın imkansız olduğuna dikkati çekti. Taşiyev, "Bu nedenle biz, yetenekli Afganistanlı öğrencilere Kırgızistan üniversitelerinde eğitim almaları için vize vererek destek vermeyi borç biliriz. Daha önce ülkemizde eğitim gören Afganistanlı öğrencilere vize vermeyi sürdürmeye, ayrıca ülkemizde okumak isteyen 500'e kadar öğrenci kabul etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Afganistan makamlarını, Kırgızistan'a gelmek isteyen öğrencilere imkan sağlamaya çağıran Başkan Taşiyev, bu öğrencilerin 2 ülke halkları arasında dostluğun ve farklı alanlarda işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunacağından emin olduğunu dile getirdi. Taşiyev, ülkedeki tüm siyasi güçleri sadece kendi ülkesinde değil, bölgede de istikrar ve refah için bilgelik ve sorumluluk duygusu göstermeye çağırdı.

(Aliia Raimbekova/İHA)