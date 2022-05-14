Kırgızistan'a "Turizm İş Forumu" düzenlendi - Son Dakika
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Kırgızistan'a "Turizm İş Forumu" düzenlendi

14.05.2022 15:49
Kırgızistan'a "Turizm İş Forumu" düzenlendi

Kırgızistan'da, ülkenin turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla "Turizm İş Forumu" yapıldı.

Kırgızistan'da, ülkenin turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla "Turizm İş Forumu" yapıldı.

Ülkenin kuzeyindeki tatil merkezi Çolpon-Ata şehrindeki Cengiz Aytmatov Kongre Salonu'nda düzenlenen forumda, devlet kurumların yetkilileri ile tur operatörleri bir araya geldi.

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, hükümet olarak altyapı çalışmalarına daha fazla yöneleceklerini belirterek, bunları yaparken doğadan vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Turizm Departmanı Başkanı Samat Şatmanov, hükümetin 120 milyon dolarlık sermayesiyle Turizmi Geliştirme Fonu kurduğunu bildirdi.

Kırgızistan Uluslararası Manas Havaalanı AŞ Tanıtım Daire Başkanı Nazgül Orozkanova, Manas Havalimanı'nın 2021'de 3 milyon 900 bin kişiye hizmet vererek Kovid-19 salgını öncesi seviyesine çıktıklarını anımsattı.

Forumda, ülkenin 7 bölgesinin yönetimleri, sunum yaptı ve yerel turizmin geliştirilmesi için hazırlanan yol haritalarını tanıttı.

Tur operatörleri ve dernekler de turizm bölgelerindeki yol, ışıklandırma, bilgilendirme ve yönlendirme tabelaların eksikliği, ısıtma sorunu ve tuvalet ihtiyacına dikkat çekti.

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Cengiz Aytmatov, Kırgızistan, Kongre, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'a 'Turizm İş Forumu' düzenlendi - Son Dakika


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