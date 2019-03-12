Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'a Uluslararası Yatırım Düşüş Eğiliminde

Kırgızistan'a Uluslararası Yatırım Düşüş Eğiliminde

33 dakika önce

Kırgızistan'da, uluslararası doğrudan yatırım girişi geçen yıl 569 milyon dolara indi.

Kırgızistan'a Uluslararası Yatırım Düşüş Eğiliminde, System.String[]
Kırgızistan'da, uluslararası doğrudan yatırım girişi geçen yıl 569 milyon dolara indi.

Milli İstatistik Komitesi verilerine göre, Kırgızistan'da, doğrudan yabancı yatırım miktarı geçen yıl 2017'ye kıyasla yüzde 7,2 düşerek 569 milyon 800 bin dolar oldu.

Doğrudan yatırım miktarının yüzde 88'i yeraltı kaynaklarının işletilmesi, madencilik, üretim endüstrisi, finansal aracılık ve sigorta, haberleşme ve iletişime, yüzde 12'si de diğer sektörlere aktarıldı.

Yatırımların yüzde 43,1'ini Çin, yüzde 7,3'ünü Hollanda, yüzde 4,9'unu İngiltere, yüzde 3,6'sını Türkiye, yüzde 3,4'ünü de İsviçre yaptı.

Bu arada, Rusya'nın Kırgızistan'a yatırımı geçen yıl yüzde 24,9 arttı.

Öte yandan, Kırgızistan'dan sermaye çıkışı, geçen yıl 2017'ye göre yüzde 27,7 azalarak 523 milyon 200 bin dolara geriledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:43 Kaynak: AA

Madencilik, Kırgızistan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın Yıldızı Shinji Kagawa, Japonya'da Gündemden Düşmüyor Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü

SPK'dan Yatırım Fonlarına İlişkin Düzenleme: Yüzde 20'lik Sınır Kaldırıldı Acun Ilıcalı, TV8'i Satıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:16:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'a Uluslararası Yatırım Düşüş Eğiliminde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]