Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinden Bişkek'te iftar programı - Son Dakika
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Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinden Bişkek'te iftar programı

16.04.2022 22:42
Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinden Bişkek'te iftar programı

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği, Bişkek'te "Kaynaşma, birlik ve beraberlik" temalı iftar programı düzenledi.

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği, Bişkek'te "Kaynaşma, birlik ve beraberlik" temalı iftar programı düzenledi.

Derneğin başkentteki restoranda düzenlediği programa Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, büyükelçilikte görevli müşavirler, ataşeler, Türk sağlık, eğitim, yardım kuruluşlarının yetkilileri, akademisyenler, din görevlileri, iş insanları ve Ahıskalı Türkler katıldı.

Büyükelçi Doğan, yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Ahıskalı Türk kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. En büyük isteğimiz Ahıskalı Türklerin mutluluğu, refahı ve sağlığıdır." dedi.

Doğan, Ahıska Türkleri Derneğine iftar programı için teşekkür ederek, Ramazan Bayramı'nda da Ahıska Türklerinin köylerine ziyarette bulunacaklarını söyledi.

İftar programını kaynaşma, birlik ve beraberliğin pekişmesi için düzenlediklerini belirten Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov da Türkiye'ye desteklerinden dolayı halkı adına teşekkür etti.

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Ahıska Türkleri, Kırgızistan, Türkiye, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinden Bişkek'te iftar programı - Son Dakika


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