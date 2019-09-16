Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev Giresun'da

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubaniçbek Ömüraliyev, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu ziyaret etti.

Ömüraliyev, TBMM Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ile ilk olarak ziyaret ettiği Vali Sarıfakıoğulları ile makamınra bir süre sohbet etti.

Valiliğin ardından Ömüraliyev, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Ömüraliyev, belediye ziyaretinde yaptığı açıklamada, iki ülke arasında dostluğu ve kardeşliği pekiştirmek istediklerini söyledi.

Şenlikoğlu ise ziyaretinden dolayı Ömüraliyev'e teşekkür ederek, iki ülke arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmek adına kardeş şehir anlaşması yapılabileceklerini belirtti.