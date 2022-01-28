Kırgızistan-Azerbaycan İş Forumu Bişkek'te yapıldı - Son Dakika

Kırgızistan ile Azerbaycan arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için başkent Bişkek'te iş forumu düzenlendi.

Kırgızistan Yatırım Bakanlığının organizasyonundaki iş forumuna Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Safarov'un başkanlığında bir uzman grubu katıldı.

Yatırım Bakanı Nuradil Bayasov, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile kapsamlı iş birliklerini çok taraflı yürütmek istediklerini belirtti.

Bayasov, iki ülkenin iş birliği temelinde ortak tarihteki ilişkilerin, kültürün, geleneklerin, dil ve dinin yattığını söyledi.

Safarov da Azerbaycan ile Kırgızistan arasındaki dostluk ilişkilerin ortak tarih, düşünce, din ve dil temelinde kurulduğunu ifade etti.

Kırgızistan ile siyasi ilişkilerinin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Safarov, Kırgızistan ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerinin altını çizdi.

Kırgızistan'ın Bakü Büyükelçisi Kayrat Osmanaliyev ile Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov da konuşmalarında karşılıklı yatırım çağrısı yaptı.

Forum, Kırgızistan ile Azerbaycan'ın yatırım ve ihracat imkanlarının yanı sıra Kırgızistan'ın turizm potansiyeli ile ilgili sunumlar yapılmasıyla sona erdi.