Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Rayev'i kabul etti

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Rayev'i kabul etti.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Rayev ile iş birliği konularını görüştü.

Caparov, Rayev'i yeni görevi için tebrik ederek "Deneyiminizin, TÜRKSOY'a üye ülkeler arasındaki kültürel bağların ve dostlukların gelişmesine ve güçlenmesine büyük katkı sağlayacağından eminim." ifadesini kullandı.

İznik'te sonbaharda yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları ile ilgili organizasyon konularının ele alındığı görüşmede ayrıca TÜRKSOY'un 2023'teki kuruluş yıl dönümünde planlanan etkinliklere değinildi.

TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilen Rayev, görevi Düsen Kaseinov'dan 12 Nisan'da devralmıştı.