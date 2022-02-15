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Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı, Türk yatırımlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi - Son Dakika

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı, Türk yatırımlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi

15.02.2022 14:51

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, ülkesinin hemen hemen tüm sektörlerinin Türk yatırımlarına ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, ülkesinin hemen hemen tüm sektörlerinin Türk yatırımlarına ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Caparov, düzenlediği basın toplantısında, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerine dair AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

"Kırgızistan'ın hemen hemen tüm sektörlerinin Türk yatırımlarına ihtiyacı var." diyen Caparov, "Türkiye ile ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Caparov, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odasında, Türkiye örneğini takiben reform yapacaklarını ifade ederken, "Bizim sizden (Türkiye'den) öğrenebileceğimiz şeyler var ve bizim de size teklif edebileceğimiz bir şeyler var." dedi.

Türkiye'nin sanayi kümeleri oluşturmasına benzer bir şekilde Kırgızistan'da da sanayi bölgeleri kuracaklarına dikkati çeken Caparov, şunları kaydetti:

"Bunun için 789 hektarlık arazi hazırladık. Burada sadece Avrasya Ekonomik Birliği pazarı için değil, Avrupa Birliği pazarından Genelleştirilmiş Tercih Sistemi (VSP+) çerçevesinde yararlanmaları için Türk yatırımcıları bekliyoruz. Sizinle birlikte Avrupa'ya ortak mallar satabiliriz."

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı, Türk yatırımlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi
Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı, Türk yatırımlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi
Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı, Türk yatırımlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi

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Kırgızistan, Türkiye, Kabine, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı, Türk yatırımlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi - Son Dakika


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