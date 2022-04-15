Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile bir araya geldi - Son Dakika
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Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile bir araya geldi

15.04.2022 15:40
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile bir araya geldi

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baysalov, ülkede bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya ile görüştü.

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baysalov, ülkede bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya ile görüştü.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Baysalov, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğini, ülke yönetiminin halkın refahı için attığı adımları ve insan hakları alanındaki çalışmaları ele aldı.

Baysalov, ülke yönetiminin ABD ile iş birliğini yoğunlaştırmaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD'nin, Kırgızistan ile ilişkileri güçlendirme arzusunu aktaran Zeya da ülkeler arasındaki ilişkilerde demokratik haklar konusunda bir sayfa açmak için yeni iş birliği anlaşması imzalamaya hazır olduğunu bildirdi.

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile bir araya geldi
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile bir araya geldi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile bir araya geldi - Son Dakika


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