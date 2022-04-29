Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Baysalov, Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baysalov, Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'ni ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Baysalov'un, Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan tarafından karşılanan Baysalov ve beraberindeki heyete, okul gezdirildi.

Baysalov, Kırgızistan Bakanlar Kurulu'nun, eğitim alanındaki Kırgızistan-Türkiye devletlerarası işbirliğini çok takdir ettiğini vurguladı.

Kaliteli eğitim almanın önemine dikkati çeken Baysalov, modern eğitimde öğrencilerin bireysel özelliklerini desteklemeye yönelik çeşitli yöntemlerin kullanılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan da Maarif Vakfı'nın Kırgızistan'ın Oş başta olmak üzere ülkenin diğer tüm bölgelerinde benzer kompleksler inşa etme olasılığının değerlendirildiğini aktardı.

Türkiye Maarif Vakfı ile Kırgızistan arasında 2018 yılında yapılan mutabakat ile açılan Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi, 10 Eylül 2021'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açılmıştı.