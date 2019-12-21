Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Ömürbekova AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Ömürbekova AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Ömürbekova AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

6 saat önce

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Ömürbekova AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı, System.String[]

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Ömürbekova, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek, bilgi aldı.

Başbakan Yardımcısı Ömürbekova, AA'nın fotoğraflarını güzel ve yaşam dolu bulduğunu belirterek, haber karegorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" başlıklı fotoğrafını beğenen Ömürbekova, "spor" kategorisinde ise oyunu, Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Başbakan Yardımcısı, Anadolu Ajansı, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu
Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi Bakkal borçlarını ödüyor, kapı altından bin TL bırakıyor! Robin Hood bu kez Üsküdar'daydı Akdeniz'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
21:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimi geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız" - Son Dakika
21:35 Dağdan düşen bisikletli kurtarıldı - Son Dakika
21:34 Lösemi hastası burak'tan acı haber - Son Dakika
21:34 Uşak yaralı uzman onbaşı, şehit oldu - Son Dakika
21:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikah şahidi oldu - Son Dakika
21:05 Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu - Son Dakika
21:02 Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 21:41:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Ömürbekova AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]