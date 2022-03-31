Kırgızistan, Bayraktar TB2 SİHA'larını ilk kez tatbikatta kullandı - Son Dakika
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Kırgızistan, Bayraktar TB2 SİHA'larını ilk kez tatbikatta kullandı

31.03.2022 16:00
Kırgızistan, Bayraktar TB2 SİHA'larını ilk kez tatbikatta kullandı

Kırgızistan, Türkiye'den geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını (SİHA) ilk kez tatbikatta kullandı.

Kırgızistan, Türkiye'den geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını (SİHA) ilk kez tatbikatta kullandı.

Ülkenin Issık Göl Bölgesi'ndeki Balıkçı kentindeki Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine ait Edelveyis askeri eğitim alanında "Kalkan-2022" özel taktik tatbikatı yapıldı.

Kırgızistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez tatbikatında, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'larını kullandı.

Tatbikatı, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Başkomutan" sıfatıyla izledi.

Rus yapımı TİGR zırhlı personel taşıyıcısının direksiyonunun başına geçen Caparov, Bayraktar TB2 SİHA'larının vurduğu hedefi bizzat inceledi.

Caparov, tatbikata katılan askerlerle yemek yedi, askeri hizmet koşulları hakkında sorular sordu ve sorularını yanıtladı.

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Kaynak: AA

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