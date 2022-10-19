Kırgızistan, Belarus'tan uçaksavar füze sistemi "Pechora 2BM" satın aldı - Son Dakika
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Kırgızistan, Belarus'tan uçaksavar füze sistemi "Pechora 2BM" satın aldı

19.10.2022 11:40
Kırgızistan, Belarus'tan uçaksavar füze sistemi "Pechora 2BM" satın aldı

Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Belarus'tan uçaksavar füze sistemi "Peçora 2BM" satın aldıklarını bildirdi.

Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Belarus'tan uçaksavar füze sistemi "Peçora 2BM" satın aldıklarını bildirdi.

Bekbolotov, düzenlediği basın toplantıda, geçen yıldan beri Berlarus'taki Belteheksport şirketi ile görüşmelerin yapıldığını belirterek bu ay sonuna kadar satın aldıkları uçaksavar füze sisteminin ülkeye getireceğini söyledi.

Bekbolotov, Belarus'tan satın alınan uçaksavar füze sisteminin ülkenin Batken bölgesine yerleştirileceğini kaydetti.

Kırgızistan'ın Batken bölgesinin bulunduğu Kırgızistan- Tacikistan sınırında iki komşu ülkenin milli muhafız birlikleri arasında bir ay önce yaşanan silahlı çatışmada her iki taraftan 100 kadar kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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Kırgızistan, Belarus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan, Belarus'tan uçaksavar füze sistemi 'Pechora 2BM' satın aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırgızistan, Belarus'tan uçaksavar füze sistemi "Pechora 2BM" satın aldı - Son Dakika
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