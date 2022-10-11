Kılıçdaroğlu: 'Aileyi Korumaktan Anladığı Şey Kendi Ailesini Korumak. Biz Bu Manipülasyonlara Gelmeyiz'

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kırgızistan, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırgızistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi - Son Dakika

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