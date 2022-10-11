Kırgızistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi - Son Dakika
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Kırgızistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi

11.10.2022 21:02
Kırgızistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi

Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildiği bildirildi.

Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildiği bildirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün New York'ta yapılan 2023-2025 BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerini Kırgızistan'ın 126 BM üyesi devletin desteğini alarak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin daha önce 2009-2012 ve 2016-2018 yıllarında BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinde bulunduğu hatırlatıldı.

BM İnsan Hakları Konseyinin 47 üyesi bulunuyor ve üyeler 3 yıl görev yapıyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kırgızistan, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi - Son Dakika

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