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Kırgızistan, Bişkek'te yaşanan hava kirliliğine çözüm arıyor - Son Dakika

Kırgızistan, Bişkek'te yaşanan hava kirliliğine çözüm arıyor

14.02.2022 13:53

Kırgızistan, dünya genelindeki şehirler arasında hava kirliliği bakımından ilk 10'da yer alan başkenti Bişkek'in hava kirliliği sorununa çözüm bulmaya çalışıyor.

Kırgızistan, dünya genelindeki şehirler arasında hava kirliliği bakımından ilk 10'da yer alan başkenti Bişkek'in hava kirliliği sorununa çözüm bulmaya çalışıyor.

Her yıl kış mevsiminin başlamasıyla Bişkek'te hava kirliliği artıyor.

Egzoz gazları, şehrin etrafındaki yerleşim birimlerindeki kalitesiz yakıt kullanımı ve çöp depolama alanından yükselen dumanlar, hava kirliliğinin ana sebepleri olarak gösteriliyor.

Başkent Bişkek, dünya genelindeki şehirler arasında hava kirliliği bakımından ilk 10'da yer alıyor.

Çevreciler, Bişkek'teki atmosferin büyük sanayi şehirlerin havasından bile daha kirli olduğunu ve bunun tehlikeli bir durum yaratabileceğini dile getiriyor.

Hükümet, kısa sürede çözmenin zor olduğunu kabul ettiği hava kirliliğini azaltmak için acil kurumlar arası komisyon oluşturarak çözüm arıyor.

Bişkek'te katı atık yönetim sisteminin iyileştirilmesi için fon arayışı da sürüyor.

"Hava kirliliği ölçümleri, bilimsel bir yaklaşımla olmalı"

Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetleme Bakan Yardımcısı Kanatbek Sadıkov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin hava kirliliğini azaltmak için oluşturduğu geçici acil kurumlar arası komisyonun daimiye dönüştürüldüğünü belirterek, "Komisyonda, Bişkek ve Çuy bölgesine bağlı Alamedin ve Sokuluk ilçelerinde hava kalitesine ilişkin kapsamlı önlemler için plan geliştiriliyor." dedi.

Enerji verimliliğini artırmak için çalıştıklarını da söyleyen Sadıkov, doğal gazla çalışan araçların kullanımını çoğaltmayı ve Bişkek'teki eski arabalara yönelik denetimleri sıkılaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Sadıkov, Bişkek'teki atmosferin tehlikeli bir durum yarattığıyla ilgili görüşünü paylaşan çevrecilere uyarıda bulunarak, "Hava kirliliğiyle ilgili ölçümler, uygun ekipmanlarla ve yüksek kalitede yapılmalı. Kalibrasyon hatası ve bazen yanlış yerlerde ölçüm yapıldığında farklı sonuçlar çıkıyor. Hava kirliliği ölçümleri, bilimsel bir yaklaşımla olmalıdır." diye konuştu.

Genç çevreciler, anlık hava kalitesini izlemek için "mobil uygulama" hazırladı

MoveGreen Derneği yetkilisi Mariya Kolesnikova, vatandaşların şehirdeki hava kirliliğinin tehlikelerinin farkında olması ve yerel yönetim düzeyinde bu durumu değiştirmek için harekete geçilmesi için çalışıyor.

Kolesnikova, Orta Asya'daki Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan'da anlık hava kalitesini izlemek için "Vozduh Asya" adını verdikleri mobil uygulama hazırladıklarını bildirdi.

Uygulamayla bölgede kurulu çeşitli hava kalitesi izleme ölçüm aletlerinden veri toplandığını aktaran Kolesnikova, uygulamayı kullananların bulundukları şehirlerindeki hava kirliliği tehlikelerine karşı farkındalıklarını artırdıklarını vurguladı.

Kolesnikova, "Bişkek'te hava kalitesinin izlenmesi ve sisin insan sağlığı üzerindeki etkisi" çalışmasıyla Birleşmiş Milletler Çevre Programınca (UNEP) 10 Aralık 2021'de layık görülen "Dünya Şampiyonu Ödülü"nü 10 Şubat'ta aldı.

AA muhabiri, Bişkek'in tek çöp depolama sahasını görüntüledi

Şehrin dört bir tarafından çöpün belediye araçlarıyla taşındığı tek depolama sahası, 45 hektarlık bir alanı kapsıyor.

Başkentte hava kirliliğine neden olduğu düşünülen çürüyen ve sürekli yanan çöp depolama sahasının olması gerekenden 10 kat daha fazla çöp içerdiği ifade ediliyor.

Dumanların yükseldiği çöp depolama sahasını fotoğraflayan Ekaterina Derkaçeva, şunları kaydetti:

"Ben burada çok kötü bir manzara görüyorum. Buranın havası çok kötü, nefes almakta zorlanıyorum. Bizler bu sahadan çok uzak yaşamıyoruz. Buradaki durum çevremizi ve insanımızı etkiliyor, bununla mücadele etmek lazım. Mutlaka geri dönüşüm tesisinin kurulması gerekiyor. Bu manzaradan kurtulabilirsek insanların, hayvanların ve tabiatın geleceği mutlu olacak."

Geçen yıl göreve başladığından beri çöp depolama sahasının iyileştirilmesi için mücadele verdiğini anlatan Bişkek Çöp Depolama Sahası Kurumu Müdür Yardımcısı Adil Nazarov, hava kirliliğinin önüne geçilmesi için bu yılın sonuna kadar mevcut çöp depolama sahasının ıslah edilmesini, geri dönüşüm merkezinin kurulmasını ve yeni çöp depolama sahası oluşturulmasını planladıklarını bildirdi.

Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Uz. Dr. Ayzat Mırzahmatova, hava kirliliğinin özellikle çocukların akciğer gelişimini olumsuz etkilediğine ve kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde büyüklerde kronik hastalıkları tetiklediğine dikkati çekti.

Kırgızistan, Bişkek'te yaşanan hava kirliliğine çözüm arıyor
Kırgızistan, Bişkek'te yaşanan hava kirliliğine çözüm arıyor
Kırgızistan, Bişkek'te yaşanan hava kirliliğine çözüm arıyor

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Hava Kirliliği, Kırgızistan, Hükümet, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan, Bişkek'te yaşanan hava kirliliğine çözüm arıyor - Son Dakika


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