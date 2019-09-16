Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüralıyev Giresun'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kırgızistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün daveti üzerine Giresun'a gelen Büyükelçi Kubanıçbek Ömüralıyev Vali Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Rektör Yılmaz Can'ı ziyaret etti.



Şehir turu da atan Kubanıçbek Ömüralıyev bir fındıkçıya da girerek fındıktan elde edilen ezme ve dondurmanın tadına baktı.



Kubanıçbek Ömüralıyev ve Sabri Öztürk daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Büyükelçi Kubanıçbek Ömüralıyev, Giresun ve Kırgızistan'da bir şehri kardeş şehir yapmak istediklerini ifade ederek dostluğu pekiştirmek istediklerini söyledi.



Türkiye'de göreve başlayalı 4 ay olduğunu kaydeden Ömüralıyev, "Türkiye'ye geleli 4 ay oldu bu 4 ay içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Van ve Giresun'u görme fırsatımız oldu. Bu Giresun'da kardeşimiz Sabri Öztürk ile buluştuk ve beni davet etti Valimiz ile Belediye Başkanımız ile Rektörümüz ile görüştük. Ben Sabri beyden öğrendim Giresun fındığın başkenti olduğunu bu sebepler Giresun ile Kırgızistan'da bir şehri kardeş yapacağız" dedi.



Milletvekili Sabri Öztürk ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Kırgızistan Türkiye Dostluk Grubu Başkanı olarak Büyükelçiyi şehre davet ettiklerini belirtti.



Kırgızistan ile Giresun arasında bir dostluk köprü kurmayı hedeflediklerini kaydeden Öztürk, "2 gün boyunca şehrimizin, tarihi, turistlik, doğa harikası yerlerini hep birlikte gezeceğiz. Fındığın başkenti, dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği şehri tanıttık kendisi de fındığı çok seviyor. Ata yurdumuz Kırgızistan ile dostuz, kardeşiz dilimiz, dinimiz, tarihimiz bir bu açıdan bu birliğimizi daha da pekiştirmek için Kırgız kardeşlerimiz ile Giresun arasında bir köprü kurmak istiyoruz. O açıdan bu geziye son derece önem veriyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN