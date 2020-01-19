Kırgızistan Büyükelçisi Omuraliyev'den MÜSİAD'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırgızistan Büyükelçisi Omuraliyev'den MÜSİAD'a ziyaret - Son Dakika

Kırgızistan Büyükelçisi Omuraliyev'den MÜSİAD'a ziyaret

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi, Kırgızistan Büyükelçilik heyetini ağırladı.

Kırgızistan Büyükelçisi Omuraliyev'den MÜSİAD'a ziyaret, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi, Kırgızistan Büyükelçilik heyetini ağırladı.


Ziyarette konuşan MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz, " Kırgız Büyükelçiliği yetkilileri, burada bulunan üyelerimize Kırgızistan'daki ticaret hacmi ve gelişmelerle ilgili bilgi verecekler. Ben kendilerine bize bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek Omuraliyev ise, "Bizler Malatya'daki iş adamlarıyla birlikte iş yapmaktan mutluyuz. Bugün bizleri en güzel şekilde ağırlayan başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizlerde sizi Kırgızistan'da ağırlamak isteriz" şeklinde konuştu.


Ziyarette, Poyraz, Kırgızistan Büyükelçisi Omuraliyev'e tepside kuru kayısı hediye etti. - MALATYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Büyükelçilik, Kırgızistan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

10 yıldır uzattığı sakalını satışa çıkardı
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kanaat önderinin cenazesine 10 bin kişi katıldı Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 20:21:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgızistan Büyükelçisi Omuraliyev'den MÜSİAD'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]