Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti

15.06.2022 22:13
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'i ziyaret eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'i ziyaret eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Caparov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan ile Türkiye'nin İznik şehrinde bu yıl yapılacak Dünya Göçebe Oyunları'nı görüştü.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgız tarafının, böylesine büyük çaplı uluslararası etkinliğin düzenlenmesine yardım etmeye ve etkin rol oynamaya hazır olduğunu kaydetti.

Sıcak karşılama için teşekkürünü dile getiren Bilal Erdoğan, kuruluş tarihine ilişkin bilgi verdiği konfederasyonun, Kırgızistan'da yapılan Dünya Göçebe Oyunları ve bu oyunların organizasyon komitesinde yer alması sayesinde kurulduğunu belirtti.

Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı İznik'in tesadüfen seçilmediğine işaret eden Erdoğan, şehir seçiminde, Kırgızistan'daki Issık Gölü'nü andıran İznik Gölü ve İznik'te bulunan Kırgız Türbesi Anıtı'nın rol oynadığını anlattı.

İlk üçü Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'ndeki Issık Gölü çevresinde yapılan oyunların dördüncüsü 29 Eylül-2 Ekim 2022'de Bursa İznik'te yapılacak.

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Kaynak: AA

Bilal Erdoğan, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti - Son Dakika

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