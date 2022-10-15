Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

15.10.2022 20:36
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov mesajında, Bartın'ın Amasra ilçesinde bir kömür madeninde 14 Ekim'de meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile aldığını belirtti.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade eden Caparov, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kendi ve Kırgız halkı adına taziye dileklerini iletirken, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

Taliban

Bu arada, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahar Belhi de Twitter hesabından, yaşanan kayıplar nedeniyle Türkiye halkına ve hükümetine taziyelerini iletti.

Belhi, kurtarma çalışmalarının başarıyla sürmesi temennisinde bulunurken, yaralılara da acil şifalar diledi.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi - Son Dakika

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