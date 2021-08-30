Son dakika haber: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü - Son Dakika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, iki liderin görüşmede siyasi, kültürel, insani ve diğer alanlarda işbirliği konularını ele aldıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılını kutladığı aktarıldı. Açıklamada, "Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesi ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı önemli katkıyı takdirler karşıladı" ifadeleri kullanılırken, Caparov'un 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Caparov'un ayrıca Ankara'da yarın açılışı yapılacak olan Manas'ın heykeli için teşekkür ettiği ifade edilen açıklamada, bunun Kırgızistan için büyük sembolik anlam taşıdığı dile getirildi.

(Aliia Raimbekova/İHA)