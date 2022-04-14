Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'u kabul etti - Son Dakika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'e gelen Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, Umurzakov ile görüşmesinde, Özbekistan ile çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesinden yana olduğunu ifade etti.

Özbekistan'ın Kırgızistan'ın çok önemli bir dış politika ve stratejik ortağı olduğunu vurgulayan Caparov, "Kardeş halklar, asırlık dostluğu, iyi komşuluk bağları, ortak tarihi, kültürlerin yakınlığı, gelenekleri, dil ve manevi değerleriyle birbirine bağlıdır." dedi.

Caparov, merkezi Bişkek'te olacak Özbek-Kırgız Kalkınma Fonunun bugün resmen açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefkat Mirziyoyev'in mayısta Kırgızistan'a iadeiziyarette bulunacağını belirten Caparov, en üst düzeydeki Kırgız-Özbek görüşmelerinin, kardeş ülkeler arasındaki ilişkileri karşılıklı iş birliğinin tüm alanlarında niteliksel gelişme aşamasına çıkaracağına olan güvenini aktardı.

Kırgızistan'a yapacağı iadeiziyareti hazırlamak için Cumhurbaşkanının talimatıyla Bişkek'e geldiğini belirten Umurzakov, Özbek-Kırgız Kalkınma Fonunun iki kardeş devlet arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini yoğunlaştırmak için yeni fırsatlar yaratacağına dikkati çekti.