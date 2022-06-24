TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

24.06.2022 10:35
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Genel Kurul Toplantısı için geldiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Genel Kurul Toplantısı için geldiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 11. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık bölgesindeki Çolpon-Ata şehrine geldi. Şentop, buradaki temasları çerçevesinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü. Caparov ve Şentop görüşmede, parlamentolar arası iş birliğinin geliştirilmesi dahil ikili iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede TBMM'nin ülkeler arasında ortak iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurgulayan Şentop, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki iş birliğinin özellikle ticaret ve ekonomik alanda hızla geliştiğini kaydetti.

Caparov ise Kırgız ve Türk halklarının kültür ve geleneklerinde ortak değerleri paylaştığını vurgulayarak, "İkili ilişkilerimizi geliştirmeye her zaman hazırız" dedi. Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünün bu yıl İznik şehrinde yapılacağını söyleyen Caparov, oyunlara katılacak Kırgız tarafının oyunların organizasyonunda yardım sağlamaya istekli olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Kırgızistan ziyaretinde AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ eşlik ediyor.

(İHA)

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Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü (TEKRAR) TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov ile bir araya geldi (TEKRAR) TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü - Son Dakika

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