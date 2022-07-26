Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türk dünyasının istihbarat başkanlarını kabul etti - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türk dünyasının istihbarat başkanlarını kabul etti

26.07.2022 09:33
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türk dünyasının istihbarat başkanlarını kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 24. Türk Dili Konuşan Ülkeler Özel Hizmetleri (TÜRKON) Konferansı heyet başkanlarını kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 24. Türk Dili Konuşan Ülkeler Özel Hizmetleri (TÜRKON) Konferansı heyet başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Caparov'un ülkenin Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen konferansın heyet başkanlarını kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmetleri Başkanı Ali Nagiyev ve Azerbaycan Dış İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Samir Ismailov, Kazakistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Ermek Sagimbayev, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Özbekistan Devlet Güvenlik Hizmetleri Başkanı Abdusalom Azizov yer aldı.

Caparov, konuşmasında, derin tarihi bağların, asırlık iyi komşuluk deneyimi, ülkeler ve halklar arasındaki verimli iş birliğinin, Türk Dili Konuşan Ülkeler Özel Hizmetleri çerçevesinde iş birliğini güçlendirmek için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Konferansın güvenlik alanında iş birliği ve etkileşim için önemli bir platform haline geldiğini belirten Caparov, uzun yıllardır çok çeşitli mesleki konuları tartışmak, deneyim alışverişinde bulunmak ve güvenlik alanında en etkili iş birliği modellerini geliştirmek için aranan bir platform olarak hizmet ettiğini ifade etti.

Caparov, günümüzde Orta Doğu ve Afganistan'da bazı devletlerin bütünlüğünü tehdit eden boyutlara ulaşan ve bu bölgelerin sınırlarının çok ötesine yayılma tehdidi oluşturan terör faaliyetlerinin tırmanmasına istihbarat teşkilatlarının hususi ilgi göstermesini gerektirdiğine dikkati çekti.

Yeni dönemin sorunlarını çözmek, zorlukların ve tehditlerin üstesinden gelmek için yeni yaklaşımlar gerektirdiğini dile getiren Caparov, şunları kaydetti:

"Bu tehditlere ve zorluklara karşı mücadelede önemli sonuçları elde etmenin ancak tutarlı ve sistematik çalışma, ortak ve koordineli çabalar ile mümkün olduğu açıktır. Bu bağlamda, bu platformun anlamlı ve yapıcı tartışmalarının Türk dünyasında güvenliğin sağlanması yararına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum."

Toplantıya katılan ülkelerin özel servisleri arasındaki yakın etkileşimin güvenliği güçlendireceğini ve uluslararası terörizm, radikalizm ve diğer küresel sorunlara karşı etkin mücadeleye yardımcı olacağına inandığını belirten Caparov, Kırgız tarafının bu değerler temelinde Türk kardeş halklarıyla verimli bir şekilde çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

TÜRKON, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye özel servisleri tarafından 20 Mayıs 1998'de İstanbul'da kuruldu. Özbekistan, 2018'de TÜRKON'a katıldı

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türk dünyasının istihbarat başkanlarını kabul etti - Son Dakika

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