Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Yolsuzlukla Mücadele Hizmetleri'ni kaldırdı - Son Dakika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi (İstihbarat Teşkilatı) bünyesinde faaliyet gösteren Yolsuzlukla Mücadele Hizmetleri'nin kaldırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Caparov'un, "Kırgızistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Devlet Komitesi Yolsuzlukla Mücadele Hizmetleri'nin kaldırılmasına ilişkin" kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Caparov'un defalarca, "mali, adli ve kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinin ekonomik reformlar çerçevesinde iyileştirileceğini, devletin iş dünyasına müdahalesinin azaltılacağını ve girişimciler için elverişli bir ortam yaratılması için her türlü çabanın gösterileceğini söylediği" hatırlatıldı.

Yolsuzlukla Mücadele Hizmetleri, ülkede 7 Nisan 2010'da yaşanan halk ayaklanmasıyla iktidarın devrilmesinden sonra cumhurbaşkanı seçilen Almazbek Atambayev tarafından 14 Aralık 2011'de kurulmuştu.

Bu kararla siyasilerin yanı sıra devlet, kolluk güçleri, adli kurumlar ve devletin payı olan şirketlerdeki kişilerin işlediği yolsuzluk suçlarının önlenmesi, bastırılması, tespit edilmesi ve soruşturulması hedeflenmişti.

Önceki Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, görevinden istifa etmeden bir gün önce Yolsuzlukla Mücadele Hizmetleri'ni kaldırmış, cumhurbaşkanlığı yetkilerini elinde bulunduran Caparov, Ceenbekov'un bu kararını iptal etmişti.

Caparov'un iktidarında Yolsuzlukla Mücadele Hizmetleri tarafından yolsuzluk suçlamasıyla eski Meclis Başkanı Asılbek Ceenbekov, eski Meclis Başkan Yardımcısı Torobay Zulpukarov, eski Başbakan Ömürbek Babanov ve çok sayıda memur tutuklanmıştı.