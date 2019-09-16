Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan alfabe açıklaması

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, resmi dilin kabul edilmesinin 30. yıl dönümü arifesinde gerçekleştirdiği konuşmasında, "Kırgızistan'ın Latin alfabesine geçmesine gerek yok" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Devlet Dili Ulusal Komisyonu Başkanı Nazarkul İşekeyev'i makamında kabul etti. Bu yıl resmi dilin kabul edilmesinin 30. yıl dönümü arifesinde düzenlenen görüşmede, söz konusu etkinlik çerçevesinde yapılacak olan faaliyetler hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı, "Ülkemizin kültürel ve bilimsel potansiyeli Kiril alfabesine dayandığında birçok başarı elde edildi. Gereksiz tartışmalara zaman kaybetmeden, hedeflerimize ulaşmak için mevcut fırsatları kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.



Ceenbekov, resmi dilin ülkenin hayatında özel role sahip olduğunun altını çizerek dil politikasının, kamu politikasının ilgili ve önemli bir alanı olduğunu vurguladı.



Kırgızistan lideri, resmi dilin yalnızca günlük yaşamda değil, tüm sektörlerde de yaygın olarak kullanılması gerektiğine dikkat çekti.



Yeni atanan Eğitim ve Bilim Bakanı Kanıbek İsakov ise Kırgızistan Meclisi'nde 11 Eylül'de düzenlenen toplantıda, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Kırgız dilinin Latin alfabesine geçmesine karşı olmadığı fikrini dile getirmişti. Kırgızistan'da, Latin alfabesine geçme girişimi, ülkenin bağımsızlık kazanmasından beri periyodik olarak gündeme getiriliyor. Son yıllarda, küreselleşme döneminde, Latin alfabesine geçişin zamanın bir gereği haline geldiği görüşleriyle ifade edildiği gibi, bu konu giderek daha sık tartışılmakta.



23 Eylül 1989'da Kırgız diline "Devlet Dili" statüsü verilmişti. - BİŞKEK