Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki başarısından dolayı telefonla arayarak tebrik etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki başarısından dolayı telefonla arayarak tebrik etti.





Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yerel seçimlerin başarılı geçmesinden ve AK Parti'nin zaferinden dolayı tebrik ettiği belirtildi.



Görüşmede, ikili iş birliği ve daha önce varılan anlaşmaların uygulanması konularının da ele alındığı belirtilen açıklamada, Ceenbekov'un Erdoğan'a büyük başarı ve sağlık temennisinde bulunduğu aktarıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

TRT Müzik Sunucusu Züleyha Ortak, Seçim Sonrası İsyan Etti: İnin Erdoğan'ın Sırtından

Burak Özçivit'ten Engin Altan Düzyatan Açıklaması!

Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı

Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti