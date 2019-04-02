Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan Erdoğan'a Tebrik Telefonu
11 dakika önce
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki başarısından dolayı telefonla arayarak tebrik etti.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki başarısından dolayı telefonla arayarak tebrik etti.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yerel seçimlerin başarılı geçmesinden ve AK Parti'nin zaferinden dolayı tebrik ettiği belirtildi.
Görüşmede, ikili iş birliği ve daha önce varılan anlaşmaların uygulanması konularının da ele alındığı belirtilen açıklamada, Ceenbekov'un Erdoğan'a büyük başarı ve sağlık temennisinde bulunduğu aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:12 Kaynak: AA
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