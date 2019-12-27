Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan Kazakistan'a başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan Kazakistan'a başsağlığı mesajı - Son Dakika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan Kazakistan'a başsağlığı mesajı

6 saat önce

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kazakistan'da Almatı Havalimanı'ndan kalkarak başkent Nur Sultan istikametine doğru giden bir yolcu uçağının düşmesi nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan halkına başsağlığı diledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan Kazakistan'a başsağlığı mesajı, System.String[]

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kazakistan'da Almatı Havalimanı'ndan kalkarak başkent Nur Sultan istikametine doğru giden bir yolcu uçağının düşmesi nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan halkına başsağlığı diledi.


Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov'un Almatı'da bu sabah meydana gelen uçak kazası nedeniyle Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'e taziye mesajı ilettiği belirtildi. Kırgız lider Ceenbekov'un, Kazakistan Cumhurbaşkanı ve halkına gönderdiği başsağlığı mesajında, Almatı-Nur Sultan uçuşunda yaşanan kaza sonucu insanların hayatını kaybettiği haberi derin üzüntüyle kabul ettiği kaydedildi.


Ceenbejkov'un Kırgız Cumhuriyeti halkı ve kendi adına, kazada yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dilediği aktarıldığı mesajda, "Telafisi mümkün olmayan kayıpların acısını paylaşıyorum. Kazada yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verildi.


Kazakistan'da Almatı Havalimanı'ndan kalkarak başkent Nur Sultan istikametine doğru giden bir yolcu uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Olayda 15 kişi hayatını kaybetti.


"Yaralananlar arasında 1 Kırgızistan vatandaşı var"


Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı Basın Hizmetinden yapılan açıklamada, Kazakistan'daki uçak kazasında yaralananlar arasında Kırgızistan vatandaşı olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. - BİŞKEK

Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Kazakistan, Almatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı
Gündemi sarsacak iddia: İmamoğlu'nun hedefi Cumhurbaşkanı adayı olmak Balıkesir Büyükşehir yerli otomobile geçecek Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti

Son Dakika Haberleri
20:20 Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
20:20 "Gitme Ey Yolcu" oyunu Beyoğlu'nda gençlerle buluştu - Son Dakika
20:19 Saman ve silaj fiyatındaki artış besicileri zora soktu - Son Dakika
20:18 Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını - Son Dakika
20:18 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner... - Son Dakika
19:50 Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Son Dakika
19:34 Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 20:24:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan Kazakistan'a başsağlığı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]