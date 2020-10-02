Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, milletvekili seçimleri öncesinde seçmene seslendi Açıklaması - Son Dakika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, milletvekili seçimleri öncesinde seçmene seslendi Açıklaması

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede 4 Ekim Pazar günü yapılacak 7. dönem milletvekilliği genel seçimi öncesinde partilere ve seçmene seslendi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, milletvekili seçimleri öncesinde seçmene seslendi Açıklaması, System.String[]

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede 4 Ekim Pazar günü yapılacak 7. dönem milletvekilliği genel seçimi öncesinde partilere ve seçmene seslendi.

Ceenbekov, seçimlerin adil ve şeffaf yapılması için tüm şartların oluşturulduğuna işaret ederek, "Her seçmen oyunun belirleyici olacağı vakit geldi. Yeni parlamento önümüzdeki 5 yıl içinde ülkemizin kalkınmasına doğrudan etki edecektir. Bu nedenle, her birimiz mutlaka seçme hakkımızı kullanmalıyız." dedi.

Seçime girecek tüm partilere seçim kampanyasını yürütmesi için eşit koşullar oluşturulduğunu da ifade eden Ceenbekov, kazanan ve kaybeden tarafın olacağı seçimin ardından kaybedenlerin, ülkede barış ve istikrara zarar vermeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Ceenbekov, seçim sonrası halkın birliğini, etnik barışını, devletin bütünlüğünü ve hukukun üstünlüğünü tehdit edecek olanlara karşı tedbirler alınacağının unutulmaması gerektiğini belirtti.

Seçim günü tüm uluslararası toplumun dikkatinin ülkenin üzerinde olacağını hatırlatan Ceenbekov, "Umarım, 4 Ekim günü, ülkemiz tarihinde yüksek siyasal kültürün tezahürü olarak kalacaktır. Milli şerefimizi ve haysiyetimizi kaybetmeden seçim yapalım. Seçim yarışına katılan ve zafer kazanacak 16 partinin temsilcileri, halkımızın değerli oğulları ve kızlarıdır. Sizin için halkın refahından ve toplumdaki istikrardan daha yüksek bir değer olmadığına inanıyoruz. Hepimiz için ülkenin çıkarları her şeyin üstündedir." diye konuştu.

Ceenbekov, "Siyasi olgunluğumuzu sergileyerek oyumuzu kendi çıkarlarımıza değil halkın çıkarlarına hizmet edecek olanlara vererek, seçimimizle hata yapmayacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

" Hükümet, adil ve şeffaf seçim için her türlü çabayı gösterecek"

Öte yandan, Başbakan Kubatbek Boronov da yaptığı açıklamada, hükümetin, adil ve şeffaf seçim yapmak için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı.

Boronov, toplumda ikametgahı dışında oy kullanmak zorunda olan seçmenlerin, aldığı seçmen bilgi belgesi ile birden fazla sandıkta oy kullanacağı yönündeki söylentilere de açıklık getirdi.

Ülkede 3 milyon 523 bin 554 seçmenin bulunduğunu hatırlatan Boronov, "Nüfusa kaydı olan yerde oturmayan seçmenin kaydı donduruldu. Seçmen bilgi belgesini alan seçmenler sadece bildirimde bulundukları adreste oy kullanabilecek. Seçmenler, oyunu parmak izi ve yüz tanıma sisteminden geçerek kullanacak. Böylece bir seçmenin birden fazla oy kullanması mümkün değildir. Bir kişi yalnızca bir kez oy kullanabilir." dedi.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurjan Şayıldabekova, düzenlediği basın toplantıda, ülke genelinde 3 milyon 523 bin 554 seçmenden 441 bin 10'unun "seçmen bilgi belgesini" aldığını belirtti.

Pazar günü yapılacak genel seçimlerde, Birimdik, Mekençil, İman Nuru Adalet ve Kalkınma, Mekenim Kırgızistan, Reforma, Ata Meken, Zamandaş, Bütün Kırgızistan, Sosyal Demokrat, Meken Intımağı, Afganistan Savaş Gazileri, Ordo, Bir Bol, Respublika, Kırgızistan ve Çon Kazat adlı 16 parti yarışacak.

Siyasi partilerin parlamentoya girmesi için ülke genelinde, 7 bölgede, başkent Bişkek ile Oş büyükşehirlerinde yüzde 7'lik barajı aşması ve en az 142 bin oy alması gerekiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, milletvekili seçimleri öncesinde seçmene seslendi Açıklaması - Son Dakika

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