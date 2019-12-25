Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi - Son Dakika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi

6 saat önce

Basın toplantısından detaylar Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un açıklamaları BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi.

Basın toplantısından detaylar

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un açıklamaları BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi

Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:41 Kaynak: AA
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