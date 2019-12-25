Son Dakika › Güncel › Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi - Son Dakika
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi
6 saat önce
Basın toplantısından detaylar Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un açıklamaları BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:41 Kaynak: AA
Basın toplantısından detaylar
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un açıklamaları BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ın rüşvet iddialarıyla ilgili partililere talimat verdi: Karışmayın Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said'le görüştü Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu