Son Dakika Haberleri: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Putin'in ile telefonda görüştü
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Putin'in ile telefonda görüştü

52 dakika önce

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Putin'in ile telefonda görüştü, System.String[]

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ceenbekov'un Putin'i telefonla arayarak doğum gününü tebrik ettiği belirtildi. Kırgızistan Devlet Başkanının Rus mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Putin'e sağlık ve başarılar dilediği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, iki liderin telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güncel konuları ve 28 Kasım 2019'da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenmesi planlanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'ne hazırlık konuları ele alındığı aktarıldı.

Kırgızistan lideri Ceenbekov, sabah Rus mevkidaşı Putin'e doğum günü tebrik mesajı yollamıştı.

(İHA)

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:35 Kaynak: İHA
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