Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov BM'de Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmaya değindi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov BM'de Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmaya değindi

20.09.2022 23:02
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov BM'de Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmaya değindi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulundaki konuşmasında "Kırgızların kimsenin toprağında gözü yok ancak topraklarımızın bir santimetresini kimseye verme niyetinde değiliz." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulundaki konuşmasında "Kırgızların kimsenin toprağında gözü yok ancak topraklarımızın bir santimetresini kimseye verme niyetinde değiliz." dedi.

New York'ta BM 77. Genel Kuruluna katılan Caparov, konuşmasında geçen hafta Kırgız-Tacik sınırında iki ülkenin milli muhafızları arasında her iki tarafta onlarca can kaybına ve büyük hasara yol açan çatışmaya değindi.

Caparov, 21 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ülkesinde tartışmalı bölge ve sınır sorunlarının ortaya çıktığını belirterek, ülkenin sınır komşuları olan Çin ile 1996'da, Kazakistan ile 1999'da sınır sorunlarını çözdüklerini, Özbekistan ile sınır anlaşması imzalanma aşamasına gelindiğini, Tacikistan ile tartışmalı sınır bölgelerin kaldığına işaret etti.

Tacikistan silahlı kuvvetlerinin 29 Nisan 2021'de 36 sivilin hayatına mal olan ve büyük hasara yol açan büyük çaplı "sebepsiz bir saldırı" gerçekleştirdiğini ifade eden Caparov, bu yıl 14-16 Eylül tarihlerinde yine sınır bölgesinde büyük çaplı askeri çatışmaların yaşandığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tacik tarafı, daha önce varılan tüm anlaşmaları ihlal ederek, Kırgız-Tacik devlet sınırı boyunca sınır noktalara ve sivil tesislere saldırdı. 140 bin insanımız tahliye edildi. Sivil ve askeri tesislerde büyük maddi hasar meydana geldi. Maddi hasar onarılabilir. Vatan uğruna canını feda eden şehitleri ve ateş altında kalan sivilleri geri getiremeyiz. Tacikistan'ın bu sebepsiz silahlı saldırgan eylemlerinin ülkelerimiz arasında anlaşmalara ve yükümlülüklere rağmen yaşanmış olması daha da iç karartıcı."

"Tacik tarafı ile müzakere sürecini sürdürmeye hazırız"

Caparov, Tacik tarafı ile müzakere sürecini sürdürmeye hazır olduklarını belirterek, "Komşularımızın son zamanlardaki yasa dışı eylemleri sonucunda güvenimizin sarsıldığını göz önünde bulundurarak, müzakerelere BM, AGİT, KGAÖ dahil, uluslararası arabuluculukla devam etmeye hazırız." diye konuştu.

Geçen yıllarda Tacik tarafının yasa dışı eylemlerinin kanıtlarını belgelediklerini söyleyen Caparov, "İlk biz hiç başlamadık. Her zaman silah kullanmaktan kaçınmaya çalıştık ve dahası, silahsız sivillere asla ateş etmedik. Her seferinde cevap vermek zorunda kaldık. Kırgız tarafının kimsenin toprağında gözü yok ancak topraklarımızın bir santimetresini kimseye verme niyetinde değiliz." dedi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı: Herkesi KKTC'yi tanımaya davet ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı: Herkesi KKTC'yi tanımaya davet ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'ye seslendi: PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'ye seslendi: PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kırgızistan, Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov BM'de Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmaya değindi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:04:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov BM'de Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmaya değindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement