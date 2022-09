Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov BM'de Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmaya değindi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulundaki konuşmasında "Kırgızların kimsenin toprağında gözü yok ancak topraklarımızın bir santimetresini kimseye verme niyetinde değiliz." dedi.

New York'ta BM 77. Genel Kuruluna katılan Caparov, konuşmasında geçen hafta Kırgız-Tacik sınırında iki ülkenin milli muhafızları arasında her iki tarafta onlarca can kaybına ve büyük hasara yol açan çatışmaya değindi.

Caparov, 21 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ülkesinde tartışmalı bölge ve sınır sorunlarının ortaya çıktığını belirterek, ülkenin sınır komşuları olan Çin ile 1996'da, Kazakistan ile 1999'da sınır sorunlarını çözdüklerini, Özbekistan ile sınır anlaşması imzalanma aşamasına gelindiğini, Tacikistan ile tartışmalı sınır bölgelerin kaldığına işaret etti.

Tacikistan silahlı kuvvetlerinin 29 Nisan 2021'de 36 sivilin hayatına mal olan ve büyük hasara yol açan büyük çaplı "sebepsiz bir saldırı" gerçekleştirdiğini ifade eden Caparov, bu yıl 14-16 Eylül tarihlerinde yine sınır bölgesinde büyük çaplı askeri çatışmaların yaşandığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tacik tarafı, daha önce varılan tüm anlaşmaları ihlal ederek, Kırgız-Tacik devlet sınırı boyunca sınır noktalara ve sivil tesislere saldırdı. 140 bin insanımız tahliye edildi. Sivil ve askeri tesislerde büyük maddi hasar meydana geldi. Maddi hasar onarılabilir. Vatan uğruna canını feda eden şehitleri ve ateş altında kalan sivilleri geri getiremeyiz. Tacikistan'ın bu sebepsiz silahlı saldırgan eylemlerinin ülkelerimiz arasında anlaşmalara ve yükümlülüklere rağmen yaşanmış olması daha da iç karartıcı."

"Tacik tarafı ile müzakere sürecini sürdürmeye hazırız"

Caparov, Tacik tarafı ile müzakere sürecini sürdürmeye hazır olduklarını belirterek, "Komşularımızın son zamanlardaki yasa dışı eylemleri sonucunda güvenimizin sarsıldığını göz önünde bulundurarak, müzakerelere BM, AGİT, KGAÖ dahil, uluslararası arabuluculukla devam etmeye hazırız." diye konuştu.

Geçen yıllarda Tacik tarafının yasa dışı eylemlerinin kanıtlarını belgelediklerini söyleyen Caparov, "İlk biz hiç başlamadık. Her zaman silah kullanmaktan kaçınmaya çalıştık ve dahası, silahsız sivillere asla ateş etmedik. Her seferinde cevap vermek zorunda kaldık. Kırgız tarafının kimsenin toprağında gözü yok ancak topraklarımızın bir santimetresini kimseye verme niyetinde değiliz." dedi.