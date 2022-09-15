Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

15.09.2022 13:41
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov ile Reisi, iki ülke arasındaki siyasi, ticari, ekonomik ve diğer alanlarda ikili iş birliğinin öncelikli alanlarını görüştü.

Caparov, Kırgızistan ve İran arasında ikili iş birliğini engelleyen herhangi bir anlaşmazlık olmadığını, her düzeyde sürekli siyasi diyalog ve etkileşimi sürdürmeye ve ayrıca Kırgız-İran iş birliğini daha da güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret, ekonomik ve yatırım iş birliğine, transit potansiyelinin kullanılmasına da büyük önem verdiklerini vurgulayan Caparov, Kırgız tarafının İran'ın çeşitli alanlarda ortak iş birliğini derinleştirecek olan ŞİÖ'ye katılımını memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.

"Kırgızistan ve İran ortak kültür, tarih ve değerlere sahip kardeş ülkelerdir." diyen Reisi de "İki ülkenin ikili ilişkilerini yeni bir düzeye taşımak için iyi fırsatlara ve yüksek potansiyele sahibiz. İran tarafı bunun için her türlü çabayı gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Caparov'u ülkesine davet eden Reisi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için İran ve Kırgızistan'ın ortak hükümetler arası komisyonunun çalışmalarını yoğunlaştırmasının önemine dikkat çekti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü - Son Dakika

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