Kırgızistan'ın Aksakalı Şerimkulov'a "Kahraman" unvanı verildi - Son Dakika
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Kırgızistan'ın Aksakalı Şerimkulov'a "Kahraman" unvanı verildi

01.09.2022 14:43
Kırgızistan'ın Aksakalı Şerimkulov'a "Kahraman" unvanı verildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'dan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi üyesi Medethan Şerimkulov'a "Kırgızistan'ın Kahramanı" unvanı verdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'dan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi üyesi Medethan Şerimkulov'a "Kırgızistan'ın Kahramanı" unvanı verdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Kırgızistan devletine ve halkına yönelik özel hizmetlerinden dolayı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi üyesi, devlet adamı Şerimkulov'a en yüksek dereceli ödül olan "Kırgızistan'ın Kahramanı" ödülünün verilmesini öngören kararı imzaladı.

Ayrıca Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, 1993-1998 dönemi Başbakanı Apas Jumagulov, Sovyetler Birliği döneminin Kırgız devlet adamlarından merhum Arstanbek Duyşeyev ve 2,5 yıl önce vefat eden sinema yönetmeni Bolotbek Şamşiyev'e de "Kırgızistan'ın Kahramanı" ödülü verildi.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'ın Aksakalı Şerimkulov'a 'Kahraman' unvanı verildi - Son Dakika

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