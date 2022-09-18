Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

18.09.2022 15:52
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Kırgız-Tacik sınırındaki durumu değerlendirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Kırgız-Tacik sınırındaki durumu değerlendirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov, Putin ile telefonda görüşerek, Kırgız-Tacik sınırında yaşanan çatışmada sivil kayıplarla çok sayıda sosyal ve sivil altyapı tesisinin zarar görmesine ilişkin bilgi verdi.

Liderler, Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki krizin en kısa sürede barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı.

Kırgızistan'da yarın ulusal yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan'ın Batken bölgesindeki Kırgız-Tacik sınırında yaşanan çatışmada ölenlerin anısına 19 Eylül'ü "ulusal yas" ilan etti.

Karara göre, ulusal yas gününde, ülke genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde Kırgızistan bayrakları yarıya indirilecek.

Caparov'un ayrıca, çatışmadan etkilenen idari ve sivil konutların yeniden yapılması ve geliştirilmesinin yanı sıra yaraların sarılmasına ilişkin öncelikli alınacak tedbirlere ilişkin kararname imzaladığı belirtildi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında henüz belirlenemeyen nedenle iki ülke muhafız birlikleri arasında yaşanan silahlı çatışmada Kırgızistan tarafında 36 kişi yaşamını yitirmiş, 129 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika

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