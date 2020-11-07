Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayının dış cephesindeki beton ve demir duvarlar kaldırıldı - Son Dakika

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayının dış cephesindeki beton ve demir duvarlar kaldırıldı

07.11.2020 16:07

Kırgızistan'da 2005, 2010 ve 2020'de seçim sonrası gerçekleştirilen protesto gösterileri sırasında işgal ve talan edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayının dış cephe beton ve demir duvarları kaldırıldı.

Kırgızistan'da 2005, 2010 ve 2020'de seçim sonrası gerçekleştirilen protesto gösterileri sırasında işgal ve talan edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayının dış cephe beton ve demir duvarları kaldırıldı.

Bişkek Belediyesinden 40 kişilik ekibin duvar kaldırılma çalışmasına halk yoğun ilgi gösterdi.

Şehir sakinleri, öğrenciler, bebekleriyle bölgeye gelen anneler, görkemli beyaz mermer binanın etrafında gezerek fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Turdalı Doronov, AA muhabirine, duvar kaldırma çalışmalarının kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Doronov, "Hayatımda ilk kez Beyaz Saray'a girdim. Parlamento binasının kapılarına ellerimle dokundum. Bu benim için tarihi bir olay. Çünkü sıradan vatandaşlar oraya hiç yaklaşamazdı. Benim için mutluluk verici bir duygu." dedi.

Bu hafta meclis başkanlığı görevine seçilen Talant Mamıtov, bundan sonra sadece parlamento binası ve idaresi olarak kullanılacak binanın dış cephe demir duvarlarının sökülmesine karşı olmadığını belirtmişti.

Sovyetler Birliği döneminde 1984'te kurulan 7 katlı Cumhurbaşkanlığı Sarayının dış güvenliğini sağlamak için 7 giriş kapısından oluşan dış cephe duvarları 1990'lı yılların sonlarında inşa edilmişti.

Halk arasında "Beyaz Saray" olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, çeşitli iktidarlarda cumhurbaşkanlığı idaresi ve parlamento binası veya her ikisi olarak kullanılmıştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayının dış cephesindeki beton ve demir duvarlar kaldırıldı
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayının dış cephesindeki beton ve demir duvarlar kaldırıldı
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayının dış cephesindeki beton ve demir duvarlar kaldırıldı
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayının dış cephesindeki beton ve demir duvarlar kaldırıldı

Kırgızistan, Ak Saray, Protesto, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayının dış cephesindeki beton ve demir duvarlar kaldırıldı - Son Dakika


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